«По стилистике сложен для многих команд РПЛ». Григорян — о «Ростове»

Футбольный тренер Александр Григорян высказался о «Ростове». После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги текущего сезона жёлто-синие, набрав 21 очко, занимают 11-е место в турнирной таблице.

«Это одна из самых сыгранных команд. В ней прекрасная атмосфера. По стилистике он сложен для многих команд РПЛ. У них сбалансированная схема, хорошая подготовка — им позволяет это быть на плаву. В каждой линии у «Ростова» есть конкуренция», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

В следующем матче Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Игра состоится 28 февраля и начнётся в 19:30 мск.