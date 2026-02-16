Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«По стилистике сложен для многих команд РПЛ». Григорян — о «Ростове»

«По стилистике сложен для многих команд РПЛ». Григорян — о «Ростове»
Комментарии

Футбольный тренер Александр Григорян высказался о «Ростове». После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги текущего сезона жёлто-синие, набрав 21 очко, занимают 11-е место в турнирной таблице.

«Это одна из самых сыгранных команд. В ней прекрасная атмосфера. По стилистике он сложен для многих команд РПЛ. У них сбалансированная схема, хорошая подготовка — им позволяет это быть на плаву. В каждой линии у «Ростова» есть конкуренция», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

В следующем матче Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Игра состоится 28 февраля и начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
«Главное, чтобы прибыть покрыла долги». Андрей Аршавин — о «Ростове»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android