Орлов: Мостовой — не лидер «Зенита», он не похож на Дзюбу и Вендела

Орлов: Мостовой — не лидер «Зенита», он не похож на Дзюбу и Вендела
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом. Эксперт заявил, что Мостовой не входит в группу лидеров петербургской команды. Орлов привёл в пример других игроков, которые давали гораздо больше пользы сине-бело-голубым.

«Мостовой — не лидер «Зенита». Он всё время между основным и запасным. Это хороший футболист, входит в обойму. Но он не даёт того результата, который даёт Вендел, который давали Клаудиньо, Малком, Дзюба. Вот Мостовой похож на Дзюбу по результатам, по КПД, по вкладу в победы? Нет! У каждого свои достоинства и свои недостатки», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

