Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«А ты обоснуй!» Орлов — о чемпионской гонке в РПЛ

«А ты обоснуй!» Орлов — о чемпионской гонке в РПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он констатировал непредсказуемость в борьбе за трофей.

«Сейчас абсолютно никто не может поручиться… Ну, конечно, кто-то может сказать: «Чемпионом станет такая-то команда». А ты обоснуй! Но в этом и прелесть футбола — непредсказуемость. Трансферные слухи есть, это очень важно. Смотрите, какие передвижения!» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

На момент зимней паузы в сезоне турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит», а замыкает тройку лидеров «Локомотив».

Материалы по теме
Орлов: Мостовой — не лидер «Зенита», он не похож на Дзюбу и Вендела
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android