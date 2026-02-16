«А ты обоснуй!» Орлов — о чемпионской гонке в РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он констатировал непредсказуемость в борьбе за трофей.

«Сейчас абсолютно никто не может поручиться… Ну, конечно, кто-то может сказать: «Чемпионом станет такая-то команда». А ты обоснуй! Но в этом и прелесть футбола — непредсказуемость. Трансферные слухи есть, это очень важно. Смотрите, какие передвижения!» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

На момент зимней паузы в сезоне турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит», а замыкает тройку лидеров «Локомотив».