Определились соперники женской сборной России U17 по товарищеским матчам
Пресс-служба РФС сообщила, что женская сборная России U17 в феврале дважды сыграет с национальной командой Сербии. Учебно-тренировочный сбор россиянок проходит в сербском Старо-Пазове и продлится с 15 по 22 февраля. Товарищеские матчи состоятся 19 февраля и 22 февраля на поле спортивного центра Федерации футбола Сербии.

Для участия в сборе тренерский штаб сборной U17 вызвал 20 футболисток.

Состав команды:

Вратари: Диана Валиева («Динамо» Москва), Дарья Володичева («Факел» Воронеж).

Защитницы: Елизавета Данилова (ЦСКА Москва), Алина Емелина («Чертаново» Москва), Екатерина Леонтьева («Рубин» Казань), Ева Продан («Мастер-Сатурн» Егорьевск), Татьяна Четвертных («Динамо» Москва).

Полузащитницы: Виктория Березуцкая, Дарья Забродина (обе – «Мастер-Сатурн» Егорьевск), Мирослава Кузнецова, Екатерина Юдина (обе – «Зенит», Санкт-Петербург), Валерия Меняйлова (ЦСКА Москва), Варвара Новикова («Чертаново» Москва), София Савостина («Рубин» Казань), Дарья Сорокина («Динамо» Москва), Александра Храменкова («Крылья Советов» Самара).

Нападающие: Екатерина Васечкина, Алина Годына, Ева Ефимова (все – «Краснодар), Полина Фролова («Локомотив» Москва).

