«Фанаты Месси ненавидят меня». Эвра — о Лионеле и Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра сравнил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Талантом может обладать любой — вопрос в том, насколько ты готов трудиться. Фанаты Месси ненавидят меня, ведь я называю Роналду величайшим игроком поколения. Мы вообще не должны их сравнивать, но всё дело в рабочей этике», — приводит слова Эвра The Telegraph.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отметился двумя результативными передачами. Месси стал обладателем Кубка МЛС в завершившемся сезоне.