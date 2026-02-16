Винисиус рассказал, с кем дружит, кроме игроков «Реала»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что поддерживает дружеские отношения с полузащитником «Ливерпуля» и сборной Англии Домиником Собослаи. Бразилец выступает за «сливочных» с 2018 года. В нынешнем сезоне вингер провёл 34 матча на клубном уровне, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

«Есть ли у меня друзья в футболе не в «Реале»? Я много общаюсь с Домиником Собослаи, знаю его с юных лет», — приводит слова Винисиуса Madrid Zone в социальной сети X.

Доминик Собослаи играет за «Ливерпуль» с 2023 года. Прежде венгерский хавбек выступал за «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург» и «Лиферинг».