Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус рассказал, с кем дружит, кроме игроков «Реала»

Винисиус рассказал, с кем дружит, кроме игроков «Реала»
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что поддерживает дружеские отношения с полузащитником «Ливерпуля» и сборной Англии Домиником Собослаи. Бразилец выступает за «сливочных» с 2018 года. В нынешнем сезоне вингер провёл 34 матча на клубном уровне, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

«Есть ли у меня друзья в футболе не в «Реале»? Я много общаюсь с Домиником Собослаи, знаю его с юных лет», — приводит слова Винисиуса Madrid Zone в социальной сети X.

Доминик Собослаи играет за «Ливерпуль» с 2023 года. Прежде венгерский хавбек выступал за «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург» и «Лиферинг».

Материалы по теме
«Моя слабость». Винисиус рассказал о диете и любви к сладкому
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android