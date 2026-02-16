Скидки
«Не из-за сборной». Никита Хайкин раскрыл, зачем ему гражданство Норвегии

«Не из-за сборной». Никита Хайкин раскрыл, зачем ему гражданство Норвегии
Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о получении паспорта гражданина Норвегии перед чемпионатом мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее адвокат вратаря Ларсен Бейли заявил, что они находятся в процессе подачи заявления на получение документа. За «Будё-Глимт» Хайкин выступает с коротким перерывом с 2019 года.

— [Тренер «Будё-Глимт»] Кнутсен сказал, что мечтает, чтобы вы успели получить норвежское гражданство до лета и поехали в составе сборной Норвегии на ЧМ-2026. Какова ситуация на сегодня?
— Достаточно сложная. Вообще-то я хотел бы стать норвежцем не из-за сборной, а чтобы моя жизнь в стране стала чуть проще. Мы с женой планируем завести детей, жить в Норвегии, для этого нам было бы легче, чтобы я имел паспорт. Никогда не знаешь, куда заведёт тебя жизнь, чем она и интересна. Но про сборную пока говорить бессмысленно, поскольку я ещё не норвежец. Процесс получения гражданства довольно длительный, — приводит слова Хайкина «Спорт-экспресс».

Подвиги Сафонова и Хайкина, проблемы Головина. Итоги января для россиян за границей
