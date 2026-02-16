Скидки
Витор Тормена: РПЛ входит в топ-6 чемпионатов в мире

Витор Тормена: РПЛ входит в топ-6 чемпионатов в мире
Комментарии

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался об уровне чемпионата России по футболу. Он заявил, что Мир Российская Премьер-Лига входит в шестёрку лучших чемпионатов в мире.

— Ты играешь в России несколько лет. Этот чемпионат сильнее, чем португальский?
— В обоих чемпионатах высокий уровень, оба сильны. Российская лига точно не отстаёт. Здесь идёт такая же борьба за каждый мяч, больше фокус на физике. К тому же зимой поля некоторых команд находятся в очень плохом состоянии, что заставляет игроков чаще и жёстче фолить. Тяжело сказать, где лучше, где хуже. Это сильные лиги, в России тоже очень сложно играть.

— Видел ли ты, как игрок ЦСКА Мойзес защищал уровень чемпионата России? Приходилось ли делать подобное?
— Нет, это прошло мимо меня. Но, без сомнения, уровень российского чемпионата выше, чем полагают многие люди. К сожалению, он не транслируется ведущими каналами, и за пределами России тяжело увидеть, какой тут на самом деле футбол. Здесь много футболистов из разных сборных самого высокого уровня, что делает этот турнир более конкурентным. Для меня российский чемпионат входит в топ‑6 в мире, — приводит слова Тормены «Матч ТВ».

«А ты обоснуй!» Орлов — о чемпионской гонке в РПЛ
