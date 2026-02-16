Скидки
Защитник «Барселоны» может перейти в мадридский «Реал» за € 60-80 млн — Topskills Sports

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Активный интерес к футболисту проявляет мадридский «Реал», сообщает Topskills Sports UK.

В «Барселоне» считают Кунде неприкасаемым, но, если клубу поступит предложение в размере € 60-80 млн, сине-гранатовые готовы рассмотреть вариант перехода. Также интерес к защитнику проявляет «Челси». Действующее трудовое соглашение Кунде с «Барселоной» рассчитано до 2030 года.

В текущем сезоне 27-летний Кунде провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

