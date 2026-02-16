Скидки
Артём Дзюба — лидер РПЛ и топ-5 лиг Европы по удачным единоборствам

Комментарии

Авторитетный статистический портал «РУСТАТ» опубликовал очередную партию итогов первой половины сезона-2025/2026. Так, нападающий «Акрона» Артём Дзюба показал выдающуюся статистику в области единоборств.

В среднем за матч Дзюба выигрывает 14,9 единоборств. Это лучший показатель не только в Мир Российской Премьер-Лиге, но и во всех топ-чемпионатах Европы (АПЛ, Бундеслига, Серия А, Ла Лига и Лига 1).

Рейтинг футболистов по количеству удачных единоборств в РПЛ и топ-5 лигах Европы:

Фото: РУСТАТ

В нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл за «Акрон» 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых забил пять мячей и отметился четырьмя голевыми передачами.

