Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус назвал самые сильные сборные перед чемпионатом мира — 2026

Винисиус назвал самые сильные сборные перед чемпионатом мира — 2026
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор назвал самые сильные сборные перед чемпионатом мира — 2026. По словам бразильца, к числу таких национальных команд относятся Аргентина, Франция, Испания и Португалия.

«Лучшие сборные перед чемпионатом мира? Их много. Мне нравится, как играют Португалия, Испания, Франция и Аргентина. Эти четыре команды — лучшие, они практически не изменились с последнего чемпионата мира», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra в социальной сети X.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим победителем ЧМ является сборная Аргентины.

Материалы по теме
Винисиус рассказал, с кем дружит, кроме игроков «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android