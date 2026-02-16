Винисиус назвал самые сильные сборные перед чемпионатом мира — 2026

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор назвал самые сильные сборные перед чемпионатом мира — 2026. По словам бразильца, к числу таких национальных команд относятся Аргентина, Франция, Испания и Португалия.

«Лучшие сборные перед чемпионатом мира? Их много. Мне нравится, как играют Португалия, Испания, Франция и Аргентина. Эти четыре команды — лучшие, они практически не изменились с последнего чемпионата мира», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra в социальной сети X.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим победителем ЧМ является сборная Аргентины.