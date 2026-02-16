Скидки
«Арсенал» может подписать вингера «РБ Лейпциг» за € 100 млн — TEAMtalk

«Арсенал» может подписать вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда в летнее трансферное окно, сообщает TEAMtalk.

Лондонский клуб рассматривает ивуарийского футболиста как потенциальную замену Габриэлу Мартинелли. «РБ Лейпциг» готов рассмотреть предложение в размере € 100 млн. Действующее трудовое соглашение Диоманда с клубом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Вингер выступает за немецкий клуб с лета 2025 года. В нынешнем сезоне Диоманд провёл за «РБ Лейпциг» 24 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отметился пятью результативными передачами. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

