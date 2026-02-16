«Кордоба — пример для меня». Новичок «Ахмата» рассказал о беседе со звездой «Краснодара»

Новичок «Ахмата» колумбийский нападающий Йошан Валойс высказался о беседе с лидером «Краснодара» и своим соотечественником Джоном Кордобой.

«У меня была возможность поговорить с Джоном Кордобой, обсудить чемпионат России. Он рассказал мне, что в России очень конкурентная лига, интенсивный футбол, в котором важное значение имеет физическая готовность. Сейчас я только адаптируюсь к новым требованиям, но надеюсь, что всё будет хорошо. Кордоба — пример для меня. Я с детства наблюдал за ним, мне всегда импонировала его игра и работоспособность», — рассказал Валойс корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.