Леонид Слуцкий раскрыл, сколько денег ему приносит активность в медиа

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, сколько денег ему приносит медийная активность и участие в разного рода проектах. Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 2024 года. Прежде он работал в «Рубине», «Халле», «Витессе» и ЦСКА.

«Кейсы есть разные, от «бесплатно», если это благотворительная или интересная мне история, до очень больших сумм. Скажем так, стартовый ценник – от 500 тысяч рублей. Для меня это универсальная цифра, столько же стоит от меня один съёмочный день или лекция. За четыре дня в Москве у меня бывает шесть съёмок.

Очень много амбассадорских обязательств, я лицо «Т-Банка», у меня контракт с программой «Это футбол, брат!» и многое другое. Поэтому даже следующая пауза на сборные, которая будет в марте, у меня уже вся расписана», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».