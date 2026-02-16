Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий раскрыл, сколько денег ему приносит активность в медиа

Леонид Слуцкий раскрыл, сколько денег ему приносит активность в медиа
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, сколько денег ему приносит медийная активность и участие в разного рода проектах. Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 2024 года. Прежде он работал в «Рубине», «Халле», «Витессе» и ЦСКА.

«Кейсы есть разные, от «бесплатно», если это благотворительная или интересная мне история, до очень больших сумм. Скажем так, стартовый ценник – от 500 тысяч рублей. Для меня это универсальная цифра, столько же стоит от меня один съёмочный день или лекция. За четыре дня в Москве у меня бывает шесть съёмок.

Очень много амбассадорских обязательств, я лицо «Т-Банка», у меня контракт с программой «Это футбол, брат!» и многое другое. Поэтому даже следующая пауза на сборные, которая будет в марте, у меня уже вся расписана», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».

Материалы по теме
Слуцкий: Дзюба может обидеться даже на подстаканник. Атрибуты звездульки-капризульки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android