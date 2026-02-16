«Жирона» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 24-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 16 февраля, состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 встреч чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Жирона» заработала 26 очков и располагается на 13-й строчке.

В предыдущем туре «Барселона» разгромила в домашнем матче «Мальорку» со счётом 3:0, а «Жирона» на выезде сыграла вничью с «Севильей» (1:1).