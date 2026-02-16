Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Однажды я нашёл щёлочку». Орлов высказался о своих ляпах в прямом эфире

«Однажды я нашёл щёлочку». Орлов высказался о своих ляпах в прямом эфире
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о своих перлах и ляпах в прямом эфире. Он вспомнил несколько забавных оговорок, за которые его помнят до сих пор.

«Я могу всю передачу разговаривать о перлах комментаторов, потому что я и сам… (смеётся). Ну, щёлочку я нашёл однажды — она стала легендарной. И много всего другого было. И «Алдервейрелд — Алдервеер — Алдервей Релд — Алверрелд» был у меня. Вот эти перлы могут быть и придуманные, и случайно вылетающие. Но они существуют! Очень благодарен, мои оговорки 2008 года… Как я запал в душу болельщикам, что меня вспоминают спустя 18 лет. Это хорошо! Мы улыбаемся на этот счёт. Конечно, бывают оговорки», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«А ты обоснуй!» Орлов — о чемпионской гонке в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android