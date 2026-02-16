«Однажды я нашёл щёлочку». Орлов высказался о своих ляпах в прямом эфире

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о своих перлах и ляпах в прямом эфире. Он вспомнил несколько забавных оговорок, за которые его помнят до сих пор.

«Я могу всю передачу разговаривать о перлах комментаторов, потому что я и сам… (смеётся). Ну, щёлочку я нашёл однажды — она стала легендарной. И много всего другого было. И «Алдервейрелд — Алдервеер — Алдервей Релд — Алверрелд» был у меня. Вот эти перлы могут быть и придуманные, и случайно вылетающие. Но они существуют! Очень благодарен, мои оговорки 2008 года… Как я запал в душу болельщикам, что меня вспоминают спустя 18 лет. Это хорошо! Мы улыбаемся на этот счёт. Конечно, бывают оговорки», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».