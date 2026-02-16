Скидки
«Трубина в атаке не будет». Моуринью — о предстоящем матче «Бенфики» с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Без сомнения, это будет очень сложный матч. Это лишь первая часть плей-офф. На «Да Луш» Трубина в атаке не будет. Я привык к таким противостояниям, делал это всю свою жизнь.

Часто люди думают, что в первом матче по тем или иным причинам нужно достичь определённого результата. Я же говорю, что окончательного результата нет.

Мы проведём первый матч с холодной головой, с амбициями и уверенностью. Знаем, что мы сделали с королями Лиги чемпионов… Они ранены. А раненый король опасен», — приводит слова Моуринью Sport.es.

Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» (4:2) на 90+8-й минуте встречи в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Мяч был забит после стандартного положения. Этот мяч помог «орлам» финишировать в зоне плей-офф ЛЧ на 24-м месте в стыках. «Реал» также прошёл в стыковой раунд, заняв девятое место в сводной таблице турнира.

