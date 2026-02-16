Новичок «Ахмата» Валойс: никогда не видел снега, но меня он не пугает

Новичок «Ахмата» колумбийский нападающий Йошан Валойс высказался о своём переезде в Россию. Он признался, что никогда в жизни не видел снега. Однако Валойс уверен, что быстро привыкнет к российскому климату.

«Я первый раз еду в Россию и до сих пор никогда не видел снега. Но меня это совсем не пугает. Уверен, что к снегу и холоду я тоже быстро привыкну. Буду постепенно осваиваться и в игровом, и в бытовом плане», — сказал Валойс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее Валойс выступал за колумбийский клуб «Депортиво Пасто», с «Ахматом» футболист подписал контракт до лета 2029 года.