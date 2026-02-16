Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Ахмата» Валойс: никогда не видел снега, но меня он не пугает

Новичок «Ахмата» Валойс: никогда не видел снега, но меня он не пугает
Комментарии

Новичок «Ахмата» колумбийский нападающий Йошан Валойс высказался о своём переезде в Россию. Он признался, что никогда в жизни не видел снега. Однако Валойс уверен, что быстро привыкнет к российскому климату.

«Я первый раз еду в Россию и до сих пор никогда не видел снега. Но меня это совсем не пугает. Уверен, что к снегу и холоду я тоже быстро привыкну. Буду постепенно осваиваться и в игровом, и в бытовом плане», — сказал Валойс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее Валойс выступал за колумбийский клуб «Депортиво Пасто», с «Ахматом» футболист подписал контракт до лета 2029 года.

Материалы по теме
«Почему принял «Ахмат» перед «Зенитом»? А когда надо было?» Откровенный Черчесов
Эксклюзив
«Почему принял «Ахмат» перед «Зенитом»? А когда надо было?» Откровенный Черчесов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android