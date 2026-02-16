Скидки
Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал лучший город России

Комментарии

Бывший главный тренер московского ЦСКА, «Краснодара» и «Урала» Виктор Гончаренко, в данный момент возглавляющий сборную Беларуси, рассказал, какой город он считает лучшим в России.

«Кстати, по поводу Екатеринбурга… ЕКБ — это лучший российский город. Чем-то он мне Минск напоминает, да и люди там похожие на нас. Спокойные и рассудительные, очень мне нравятся», — приводит слова Гончаренко betnews.by.

В России Гончаренко работал не только в Москве (ЦСКА) и Екатеринбурге («Урал»), а также в Краснодаре («Кубань» и «Краснодар»), Уфе («Уфа») и Нижнем Новгороде («Пари НН»). Сборную Беларуси Виктор Гончаренко возглавил в 2026 году.

