Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о главной «болезни» нынешнего «Зенита», приведя свою любимую мудрость.

«Моя любимая пословица: «Кто бежит — тот спотыкается, а кто ползёт — тот не спотыкается». Но по жизни нужно бежать, рисковать, как и в футболе. Я всё время говорю: «Дерзайте! Вот чего ты мяч отдаёшь назад? Боишься идти на обострение? Дерзай! А ты или поперёк отдаёшь, или назад». Это сегодня в «Зените» болезнь», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.