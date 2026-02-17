«Боруссия» Д — «Аталанта»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Второй матч между «Аталантой» и «Боруссией» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов дортмундская команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 15-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

