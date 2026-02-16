Скидки
Капитан «Локомотива» Митрюшкин раскрыл, пытался ли его приобрести «Спартак»

Голкипер и капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин ответил на вопрос, пытался ли московский «Спартак» когда-либо его приобрести. Митрюшкин — воспитанник системы красно-белых. За первую команду «Спартака» он провёл три матча, а в 2016-м перешёл в швейцарский «Сьон». За «Локомотив» голкипер выступает с 2024-го.

— Сейчас понимаете, почему не получилось в «Спартаке»?
— Возможно, если бы остался, перетерпел бы тот период и со временем стал бы вратарем основы «Спартака». Но я осознанно выбрал путь в Европу, планировал его как трамплин в топ-5 лиг. До травмы у меня всё получалось.

— «Спартак» пытался во время карьеры вас вернуть?
— Нет.

— При переходе в «Сьон» сильно потеряли в деньгах по сравнению со «Спартаком»?
— Я этот переход и не оценивал выгодным в финансовом плане. «Спартак» знал мою позицию, они были заинтересованы, чтобы я никуда не уходил, но они мне пошли навстречу — отпустили с опцией обратного возврата, — приводит слова Митрюшкина «РБ Спорт».

