«Олимпиакос» — «Байер»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 февраля, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Олимпиакос» и «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Второй матч между «Байером» и «Олимпиакосом» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов греческая команда набрала 11 очков и заняла 18-е место. Немецкий клуб заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

