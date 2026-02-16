Скидки
«Ахмат» ведёт со «Спартаком» активные переговоры об аренде Хлусевича

«Ахмат» ведёт со «Спартаком» активные переговоры об аренде Хлусевича
Грозненский «Ахмат» ведёт переговоры с московским «Спартаком» об аренде флангового защитника Даниила Хлусевича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Футболист интересен ещё нескольким клубам, но именно грозненцы ближе всего к тому, чтобы заключить по нему сделку.

В нынешнем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

