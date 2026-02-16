Директор «Аль-Ахли» — о забастовке Роналду: уверен, у Криштиану были причины

Спортивный директор «Аль-Ахли» Руй Педру прокомментировал забастовку нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португальский футболист пропустил матчи с «Аль-Риядом» и «Аль-Иттихадом» в чемпионате Саудовской Аравии и игру с «Аркадагом» во Второй Лиге чемпионов Азии. Сообщалось, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами.

«Будучи португальцем, я очень уважаю Криштиану Роналду и всех португальских специалистов в Саудовской Аравии. Не мне рассуждать, каким образом он решил донести свою точку зрения. Уверен, что у него есть свои причины. Могу сказать, если мы все собрались здесь, если мы все работаем в Саудовской Аравии, это в большей степени заслуга Криштиану Роналду.

Он открыл двери в Саудовскую Аравию для остального мира. Поэтому думаю, это самый большой комплимент, который мы можем сделать ему и тому, что он делает в каждом матче. Он продолжает забивать голы и увеличивает их количество до невероятных цифр», – приводит слова Педру Sky Sports.