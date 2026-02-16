Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» не смог договориться с Олейниковым по зарплате

«Локомотив» не смог договориться с Олейниковым по зарплате
Комментарии

Московский «Локомотив» не смог договориться с нападающим «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым о зарплате. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб был заинтересован в игроке, но переговоры зашли в тупик после требования стороны игрока о зарплате в 5 млн рублей в месяц. Олейников по-прежнему ведёт переговоры с «Рубином».

В нынешнем сезоне Олейников принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Рубин» ведёт переговоры о трансфере Олейникова из «Крыльев» за 130 млн рублей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android