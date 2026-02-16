Скидки
«В футболе нет ему подобных». Винисиус — о Луке Модриче

«В футболе нет ему подобных». Винисиус — о Луке Модриче
Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о полузащитнике «Милана» Луке Модриче. Ранее Винисиус выступал вместе с Модричем за «сливочных».

«Ему почти 41 год, он особенный. Только он способен [быть на таком уровне в этом возрасте]. Подобные ему полузащитники? В футболе нет никого, кто мог бы быть на его месте в 40 лет. Лучший в мире. В прошлом году он играл в «Реале», сейчас — в «Милане». Он заслужил всё, что имеет, и многому нас научил. Я очень по нему скучаю. Лука не любил проигрывать. Даже на тренировках! Он всегда злился, когда проигрывал», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra в социальной сети X.

Винисиус назвал самые сильные сборные перед чемпионатом мира — 2026
