«Почему я должен испытывать чувство «вау» к нему?» Экс-тренер «МЮ» — о работе с Роналду

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду и совместной работе с футболистом в английском клубе.

«Криштиану Роналду — один из лучших игроков в мире. Но даже его я смог научить чему-то новому. Потому что живу на этой земле дольше, чем он, ему было чему у меня поучиться.

Так почему же я должен испытывать чувство «вау» к нему? Я был в «Манчестер Юнайтед», чтобы отдавать, и именно такой у меня был настрой, именно поэтому считаю, что добился успеха», — приводит слова Бенни Маккарти A Bola.

Маккарти работал в «Манчестер Юнайтед» в качестве помощника главного тренера в 2022-2024 годах.