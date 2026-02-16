Леонид Слуцкий рассказал, даёт ли он деньги в долг

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, даёт ли он какие-либо суммы в долг знакомым. Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 2024 года. Прежде он работал в «Рубине», «Халле», «Витессе» и ЦСКА.

«В последние годы я не занимаю, а в начале карьеры этого было очень много. Были и близкие люди, которые брали в долг и не возвращали. Общение при этом заканчивалось — по-моему, в таком случае оно и не может не закончиться. Я бы ещё понимал, если бы это было в духе: «Помню, что я у тебя занял, но сейчас нет вообще никакой возможности. Про всё помню, как только будут деньги – верну». Но ведь зачастую люди просто сливаются.

Есть люди, которым я не могу не занять, таких категорий в моей жизни несколько. Есть мои первые воспитанники, 1982 и 1983 годов рождения из «Олимпии». Школу в Волгограде я во многом для них создавал, чтобы было где работать. В их отношении у меня работает какое-то отцовское чувство, не могу отказать, когда просят. Это и друзья моего возраста, например. В общем, те люди, над которыми я «беру шефство», веду по жизни», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».