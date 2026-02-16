Президент «Интера» высказался об удалении защитника «Ювентуса» в матче между командами

Президент «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю в матче 25-го тура Серии А между командами (3:2).

«Наша позиция очень проста. В прессе разразился совершенно непропорциональный скандал. Бастони стал мишенью для травли в СМИ, которая выходит за рамки произошедшего.

Бастони никогда не был замешан ни в каких инцидентах. Он часть наследия национальной сборной.

Бывали игроки, которые прославились симуляциями. Это печально. Но это обычное явление, а не нечто экстраординарное. Решение судьи было ошибочным — и я это признаю», — приводит слова Маротты журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Х.

На 42-й минуте Калюлю после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую жёлтую карточку.