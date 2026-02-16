Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Интера» высказался об удалении защитника «Ювентуса» в матче между командами

Президент «Интера» высказался об удалении защитника «Ювентуса» в матче между командами
Комментарии

Президент «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю в матче 25-го тура Серии А между командами (3:2).

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

«Наша позиция очень проста. В прессе разразился совершенно непропорциональный скандал. Бастони стал мишенью для травли в СМИ, которая выходит за рамки произошедшего.

Бастони никогда не был замешан ни в каких инцидентах. Он часть наследия национальной сборной.

Бывали игроки, которые прославились симуляциями. Это печально. Но это обычное явление, а не нечто экстраординарное. Решение судьи было ошибочным — и я это признаю», — приводит слова Маротты журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Х.

На 42-й минуте Калюлю после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую жёлтую карточку.

Материалы по теме
Джорджо Кьеллини выступил с заявлением после судейского скандала в матче «Интер» — «Юве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android