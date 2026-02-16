Мостовой: Максименко — номер один в «Спартаке». Помазун знал, на что шёл

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о конкуренции между вратарями московского «Спартака» Александром Максименко и Ильёй Помазуном. Максименко в этом сезоне провёл 18 матчей на клубном уровне, Помазун — восемь.

«Максименко сейчас — номер один в «Спартаке». Так и нужно делать, у него хороший возраст — 27 лет. Если говорить про Помазуна, то у вратарей такая участь — будет играть только один. Помазун знал, на что он шёл и понимал, что Максименко будет основным вратарём. Что делать Помазуну? Ждать момента», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.