«Пари НН» объявил о переходе Вахо Бедошвили в «Иберию»

«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе полузащитника Вахо Бедошвили в «Иберию» на правах аренды. Соглашение подписано до конца 2026 года.

«Бедошвили присоединился к нижегородскому клубу в августе. Футболист принял участие в двух матчах за «Пари НН». Мы желаем Вахо получить новый опыт, выступая в Грузии. Удачи и успехов на новом этапе карьеры!» — написала пресс-служба нижегородцев.

После 18 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков. В первом матче после зимней паузы «Пари НН» встретится с «Локомотивом» 28 февраля.