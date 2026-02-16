Мостовой: Дуран должен заиграть в «Зените» — он приехал в бразильскую семью

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего Джона Дурана в «Зенит». Колумбиец присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды до конца сезона.

«Если Жерсон приехал в «Зенит» играть на позицию, на которой уже есть много футболистов и большая конкуренция, понятно, что будет непросто. Жерсон — неплохой футболист, он наверняка хотел играть, а это не получалось. Джон Дуран — нападающий, а у «Зенита» как раз ушли Гонду и Кассьерра.

Есть проблемы впереди. Этот парень должен заиграть. Тем более он приезжает в бразильскую семью, хотя колумбиец (смеётся). А как футболист? Посмотрим. Не зря же «Зенит» такие деньги заплатил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.