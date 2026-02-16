Пуэбла ответил, какие клубы РПЛ наиболее популярны в Аргентине

Аргентинский новичок «Оренбурга» Дамиан Пуэбла рассказал о своих познаниях в российском футболе. Также он ответил, какие клубы Мир РПЛ наиболее популярны в Аргентине.

– Знаешь ли ты российских футболистов, кроме игроков «Оренбурга»?

– Да, знаю Игоря Акинфеева, Андрея Аршавина, Александра Головина, Алексея Миранчука, Артёма Дзюбу (указывает рукой на высокий рост. — Прим. «Чемпионата»). Кого-то узнал по чемпионату мира, кого-то – по выступлениям в клубах Европы. Аршавина, например, помню ещё по европейским клубам.

– А какие российские клубы на слуху в Аргентине?

– В первую очередь ЦСКА и «Зенит», – приводит слова Пуэблы Metaratings.