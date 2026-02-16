Трубин вспомнил свой гол в преддверии матча «Бенфики» с «Реалом» в Лиге чемпионов

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вспомнил свой гол в ворота «Реала» в преддверии матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между командами.

«С тех пор как я начал играть в футбол в шесть лет, усердно тренировался и делал всё, чтобы избежать пропущенных мячей. А сейчас, спустя всего одно мгновение, меня знают многие, потому что я забил «Реалу», — приводит слова Трубина The Athletic.

Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» (4:2) на 90+8-й минуте встречи в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Мяч был забит после стандартного положения. Этот мяч помог «орлам» финишировать в зоне плей-офф ЛЧ на 24-м месте в стыках. «Реал» также прошёл в стыковой раунд, заняв девятое место в сводной таблице турнира.