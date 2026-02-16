Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трубин вспомнил свой гол в преддверии матча «Бенфики» с «Реалом» в Лиге чемпионов

Трубин вспомнил свой гол в преддверии матча «Бенфики» с «Реалом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вспомнил свой гол в ворота «Реала» в преддверии матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между командами.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С тех пор как я начал играть в футбол в шесть лет, усердно тренировался и делал всё, чтобы избежать пропущенных мячей. А сейчас, спустя всего одно мгновение, меня знают многие, потому что я забил «Реалу», — приводит слова Трубина The Athletic.

Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» (4:2) на 90+8-й минуте встречи в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Мяч был забит после стандартного положения. Этот мяч помог «орлам» финишировать в зоне плей-офф ЛЧ на 24-м месте в стыках. «Реал» также прошёл в стыковой раунд, заняв девятое место в сводной таблице турнира.

Материалы по теме
«Трубина в атаке не будет». Моуринью — о предстоящем матче «Бенфики» с «Реалом» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android