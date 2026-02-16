Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» объявила о возвращении Рафиньи после травмы

«Барселона» объявила о возвращении Рафиньи после травмы
Комментарии

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья восстановился после травмы, об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в соцсетях. Бразильский вингер сможет принять участие в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной». Игра состоится 16 февраля в 23:00 мск.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее испанские СМИ утверждали, что бразильский вингер сине-гранатовых приступил к тренировками с основным составом команды. Однако в «Барселоне» якобы намерены поберечь его и не выпускать в стартовом составе на матч с «Жироной».

29-летний бразилец пропустил три последних матча из-за повреждения. В текущем сезоне он провёл 22 игры, забив 13 мячей и отдав пять результативных передач.

Материалы по теме
«Жирона» — «Барселона». Без тер Штегена нет шансов
«Жирона» — «Барселона». Без тер Штегена нет шансов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android