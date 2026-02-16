Скидки
Тотти высказался об итальянском футболе и перспективах сборной в отборе на ЧМ-2026

Комментарии

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался об итальянском футболе и перспективах национальной команды пройти раунд плей-офф в отборе на чемпионат мира 2026 года.

«В итальянском футболе сейчас не хватает талантов и чемпионов. Мы надеемся увидеть возобновление инвестиций в молодёжные академии для развития новых талантов, которые смогут вернуть нашу игру на вершину. Чемпионат мира? Будем надеяться, что мы до него доберёмся»,— приводит слова Тотти журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Комментарии
