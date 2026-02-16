Витор Тормена обозначил лучшего нападающего в РПЛ

Защитник «Краснодара» Витор Тормена назвал сильнейшего нападающего в Мир РПЛ. Он выделил своего одноклубника Джона Кордобу.

— Были разговоры, что у Кордобы спад в первой части сезона. С чем это связано?

— Это не так. Джон очень сильно помогает команде, работает ежедневно. Помогать команде не всегда означает забивать голы и отдавать передачи, хотя Кордоба и забивает немало — неслучайно он стал рекордсменом клуба по голам и результативным действиям. Он наш лидер на поле, постоянно разговаривает, подсказывает, даёт инструкции. В некоторых ситуациях он помогает и вносит вклад таким образом.

— Для тебя он остаётся лучшим нападающим в России?

— Да, 100%, — приводит слова Тормены «Матч ТВ».