Винисиус — об Анчелотти: он всегда говорит мне, что Бразилия выиграет чемпионат мира

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о главном тренере сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти.

«Он изменил облик команды. Мы стали играть лучше, мы счастливее и спокойнее. Для меня его приход — лучшее, что случилось. Он мог бы быть моим дедом. Всякий раз, когда он мне звонит, говорит, что мы выиграем чемпионат мира. Карло уже говорит по-португальски, очень быстро его учит», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra в социальной сети X.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим победителем ЧМ является сборная Аргентины.