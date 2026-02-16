Мостовой: в ЦСКА Козлов получит больше игрового времени

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на переход полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в московский ПФК ЦСКА. Он считает, что в стане армейцев российский хавбек сможет получить больше игрового времени.

«Слово «украл» не подходит для перехода Козлова из «Краснодара» в ЦСКА. Интересно, почему он решил уйти из «Краснодара». Может, Козлов в ЦСКА получит больше игрового времени. Главное, чтобы он не остался вечно молодым и перспективным. Он играет на хорошей позиции под нападающим, армейцам как раз нужны такие футболисты», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.