«Какой смысл уходить в какое-то европейское г***но?» Быстров — о Сперцяне и Кордобе

«Какой смысл уходить в какое-то европейское г***но?» Быстров — о Сперцяне и Кордобе
Бывший российский футболист России Владимир Быстров заявил, что лидерам «Краснодара» Эдуарду Сперцяну и Джону Кордобе нет смысла переходить в европейские команды, которые не борются за титулы. Ранее Сперцяном интересовался «Саутгемптон» из Чемпионшипа, а к Кордобе якобы проявлял интерес бразильский «Флуминенсе».

«Идеальный вариант — сохранить своего лучшего игрока, лучшего нападающего нашего чемпионата. «Краснодар» всё правильно сделал, что не продал Кордобу за 30 млн. Отдали ли бы они его за 100 млн? Не всё в деньги упирается. Иногда просто хочется выиграть чемпионство. «Краснодар» решил, что пока они идут на первом месте, нет смысла продавать лидеров в лице Кордобы, Сперцяна. Они играют в команде-чемпионе нашей страны! Какой смысл уходить в какое-то европейское г***но, которое идёт на 15-м месте в своём чемпионате?!

Сперцян — свой воспитанник, который принёс уже чемпионство. Он на ведущих ролях в родном клубе, приносит ему пользу. Считаю, это намного важнее, чем в какой-то «Лидс» ехать. Его же не рассматривает топ-клуб. Сидеть там и непонятно за что играть… Нельзя сравнивать лидера РПЛ и этот клуб», — приводит слова Быстрова Legalbet.

