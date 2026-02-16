Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маттеус высказался о перспективах продления контракта Кейна с «Баварией»

Маттеус высказался о перспективах продления контракта Кейна с «Баварией»
Комментарии

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался о перспективах продления контракта с клубом нападающего Гарри Кейна.

«Не верю, что он покинет «Баварию». Деньги для него не главный приоритет. Главное — комфорт: с тренерами, партнёрами по команде и семьёй.

У меня такое чувство, что деньги для него не имеют значения. В Саудовской Аравии он, вероятно, зарабатывал бы в три-четыре раза больше. Убеждён, что Кейн продлит контракт с «Баварией», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Действующий контракт англичанина и мюнхенской команды рассчитан до июня 2027 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом.

Материалы по теме
Гарри Кейн забил 500 голов за карьеру, 100 из которых — с пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android