Маттеус высказался о перспективах продления контракта Кейна с «Баварией»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался о перспективах продления контракта с клубом нападающего Гарри Кейна.

«Не верю, что он покинет «Баварию». Деньги для него не главный приоритет. Главное — комфорт: с тренерами, партнёрами по команде и семьёй.

У меня такое чувство, что деньги для него не имеют значения. В Саудовской Аравии он, вероятно, зарабатывал бы в три-четыре раза больше. Убеждён, что Кейн продлит контракт с «Баварией», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Действующий контракт англичанина и мюнхенской команды рассчитан до июня 2027 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом.