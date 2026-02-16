Скидки
Мостовой: все плакали, что Николич ушёл из ЦСКА, а сейчас его фамилию никто не вспоминает

Мостовой: все плакали, что Николич ушёл из ЦСКА, а сейчас его фамилию никто не вспоминает
Ветеран «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионских амбициях московского ПФК ЦСКА в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Все плакали, что Николич ушёл из ЦСКА. А сейчас его фамилию кто-то вспоминает (смеётся)? Потому что ЦСКА играет нормально. Играл бы плохо — вспоминали бы? Думаю, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ будет. ЦСКА может туда вклиниться. За основу можно взять первый тайм матча с «Краснодаром» в Зимнем Кубке РПЛ. Я был поражён игрой армейцев. Неужели «Краснодар» такой плохой или ЦСКА такой сильный?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

