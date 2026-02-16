Экс-спартаковец Медина забил в первом же матче за новый клуб под руководством Абаскаля

Бывший нападающий московского «Спартака» Хесус Медина забил первый гол в дебютном матче за мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис», который возглавляет экс главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Медина поразил ворота «Керетаро» на 50-й минуте и помог своей команде победить со счётом 3:0 в матче 17-го тура чемпионата Мексики.

Хесус Медина покинул московский «Спартак» летом прошлого года и перебрался в саудовский «Дамак». Там он забил один гол в 13 матчах. 10 февраля мексиканский клуб объявил о переходе парагвайца.

Благодаря этой победе команда экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля поднялась на 11-е место в чемпионате Мексики.