Экс-спартаковец Медина забил в первом же матче за новый клуб под руководством Абаскаля
Бывший нападающий московского «Спартака» Хесус Медина забил первый гол в дебютном матче за мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис», который возглавляет экс главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
Медина поразил ворота «Керетаро» на 50-й минуте и помог своей команде победить со счётом 3:0 в матче 17-го тура чемпионата Мексики.
Мексика — Лига МХ . Клаусура. 6-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Атлетико Сан Луис
Сан-Луис-Потоси
Окончен
3 : 0
Керетаро
Сантьяго-де-Керетаро
1:0 Педро – 39' 2:0 Медина – 50' 3:0 Garcia – 82'
Удаления: нет / Ávila Vega – 90+7'
Хесус Медина покинул московский «Спартак» летом прошлого года и перебрался в саудовский «Дамак». Там он забил один гол в 13 матчах. 10 февраля мексиканский клуб объявил о переходе парагвайца.
Благодаря этой победе команда экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля поднялась на 11-е место в чемпионате Мексики.
