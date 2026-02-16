Скидки
Франк Артига рассказал, как его приняли футболисты «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, как его приняли футболисты казанской команды.

«Предсезонная подготовка — это всегда непросто, а особенно, когда ты принимаешь команду в середине сезона, а не перед его началом. И тем более если это происходит в достаточно нестабильных условиях. В таких ситуациях всегда возникают сомнения, но я очень доволен, как все работают. Радует, как меня приняли игроки, персонал и сотрудники клуба. Мы стараемся развивать всё то хорошее, что было сделано раньше, но также пытаемся внедрить некоторые новые вещи. Знаем, что можем и должны улучшить, если хотим попасть в топ-5 РПЛ в ближайшем будущем», — сказал Артига в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

