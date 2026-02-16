Скидки
«Ноги еле двигаются». Круговой — о зимних сборах ЦСКА

«Ноги еле двигаются». Круговой — о зимних сборах ЦСКА
Футболист ПФК ЦСКА Данил Круговой высказался о зимних сборах армейской команды. Он отметил энергозатратные тренировки и поделился фотографиями.

«Собрал для вас фоточки с последних тренировок. Ноги под конец дня еле двигаются. Значит, проводим хорошую работу!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Фабио Челестини набрала 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. На втором месте идёт «Зенит», в активе которого 39 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (37 очков).

