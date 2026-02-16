Слуцкий рассказал историю про футболиста с лудоманией

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал историю про своего воспитанника с лудоманией. Специалист не уточнил, о ком именно он говорит. Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 2024 года. Прежде он работал в «Рубине», «Халле», «Витессе» и ЦСКА.

«Был один воспитанник, который прямо глубоко погружён в лудоманию. В первый раз я закрыл все его долги, он божился, что больше никогда и ни за что снова не ввяжется в это. Потом я узнаю, что эта история повторяется, что он занимал деньги ещё и у других людей. После этого он мне снова позвонил: снова «спасите, помогите», снова клянётся, что больше никогда не соблазнится. В первый раз он ссылался на тяжёлый развод, во второй раз уже признался, потому что нельзя было не признаться, я знал о лудомании от других людей. Когда он мне позвонил в третий раз, я уже убедил его лечь в реабилитационный центр. Он провёл там год, с тех пор, слава богу, уже два года для него этой проблемы нет», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».