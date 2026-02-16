Скидки
«Манчестер Сити» нашёл замену для Бернарду Силвы — источник

«Манчестер Сити» рассматривает вариант подписания полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта. «Горожане» видят в 26-летнем англичанине потенциальную замену Бернарду Силве, который может покинуть команду летом. Об этом информирует портал Football Insider.

Согласно сведениям источника, сумма сделки может составить € 70 млн. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне Гиббс-Уайт провёл 35 матчей во всех турнирах. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее Морган выступал за «Вулверхэмптон», «Шэффилд» и «Суонси». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 65 млн.

