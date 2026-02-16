Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артига ответил, появятся ли в «Рубине» новички в последние дни трансферного окна

Артига ответил, появятся ли в «Рубине» новички в последние дни трансферного окна
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос, появятся ли в казанской команде новички в последние дни трансферного окна. Трансферное окно в Мир РПЛ закроется в четверг, 19 февраля.

«Когда я приехал в «Рубин», первая мысль была: здоровы ли все? Но в команде оказалось семь травмированных игроков, большинство — с долгосрочными последствиями, о чём я не знал. Я бы предпочёл продолжить работу со всей командой, оценить игроков за эти три месяца соревнований, также посмотреть, кто есть в академии, и принять решение летом. Но обстоятельства осложнились из-за травм, поэтому посмотрим, сможет ли клуб привлечь ещё каких-либо игроков. В это трансферное окно пригласить кого-то непросто, потому что у всех игроков есть контракты. Осталось три дня (разговор состоялся в воскресенье. — Прим. «Чемпионата»), так что посмотрим, что будет», — заявил Артига в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Франк Артига рассказал, как его приняли футболисты «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android