Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франк Артига: Даку — лучший нападающий РПЛ. Надеюсь, он скоро вернётся

Франк Артига: Даку — лучший нападающий РПЛ. Надеюсь, он скоро вернётся
Комментарии

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о травмах ключевых футболистов — нападающего Мирлинда Даку, а также полузащитников Далера Кузяева и Угочукву Иву.

«Конечно, их отсутствие — большая проблема. Ведь мы говорим о лучших игроках команды. Даку, без сомнения, лучший нападающий Премьер-Лиги. С одной стороны, его травма — это проблема, но с другой — возможность для Сиве, Моторина, для других задействованных игроков, которые должны помочь команде. Надеюсь, Даку скоро вернётся в общую группу. И Кузяев — тоже. Ситуация с Иву сложнее», — сказал Артига в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
В агентстве Даку отреагировали на информацию об интересе немецких клубов к игроку «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android