Франк Артига: Даку — лучший нападающий РПЛ. Надеюсь, он скоро вернётся

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о травмах ключевых футболистов — нападающего Мирлинда Даку, а также полузащитников Далера Кузяева и Угочукву Иву.

«Конечно, их отсутствие — большая проблема. Ведь мы говорим о лучших игроках команды. Даку, без сомнения, лучший нападающий Премьер-Лиги. С одной стороны, его травма — это проблема, но с другой — возможность для Сиве, Моторина, для других задействованных игроков, которые должны помочь команде. Надеюсь, Даку скоро вернётся в общую группу. И Кузяев — тоже. Ситуация с Иву сложнее», — сказал Артига в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.